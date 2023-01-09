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В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
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В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder

Der Spiegel: Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Киеву 40 боевых машин пехоты Marder
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Власти Германии испытывают сложности с поиском необходимого количества боевых машин пехоты (БМП) Marder для отправки на Украину. Об этом в воскресенье, 8 января, написал журнал Der Spiegel.

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«Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц пообещал Киеву 40 экземпляров Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные бронетранспортеры», — говорится в публикации.

Отмечается, что до сих пор не обозначены конкретные сроки, когда будет сформирован пакет военной помощи. Из уклончивых ответов правительства, по мнению обозревателей, следует, что в расход, вероятнее всего, пойдут запасы техники немецких вооруженных сил. Такой шаг может нанести серьезный ущерб оборонному потенциалу страны.

Ранее в этот день издание Bild представило результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты Marder.

6 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Накануне стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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