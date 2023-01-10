Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»

По информации «Известий», Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, которые входят в специальный перечень правительства. В настоящее время речь идет о 49 государствах.

«Наш комитет рассмотрит законопроект 18 января. Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует», — сказала «Известиям» глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, в текущей ситуации отдавать детей в недружественные страны «просто преступно», а маленькие россияне вряд ли в 18 лет захотят получить паспорт РФ после того, как вырастут в условиях антироссийской пропаганды и русофобии.

Законопроект был внесен в нижнюю палату еще летом прошлого года представителями четырех парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

В пояснительной записке к нему авторы подчеркнули, что передача ребенка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных государств не отвечает национальным интересам России.

В ней также сообщается, что на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей-сирот из РФ. Этот показатель снижается с каждым годом. Если в 2010-м иностранные граждане усыновили 3 355 детей-сирот, то в 2017-м уже 380, в 2020-м — 38, в 2021 году — 69.

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