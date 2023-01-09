Россияне в декабре стали чаще покупать автомобили

По итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре прошедшего года. Об этом 9 января сообщило агентство «Автостат».

Специалисты компании подсчитали, что с мая по сентябрь 2022 года ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц, однако в октябре 2022 года он снизился до 43 308 штук. При этом возникший в ноябре (51 525 авто) восстановительный тренд продолжился и в декабре 2022 года (56 745). Однако если сравнивать достигнутый показатель с уровнем декабря 2021 года, то он стал ниже на 58%.

По подсчетам экспертов, свыше 70% всех купленных в декабре 2022 года новых машин пришлось на российские и китайские бренды. В марочном рейтинге лидировала отечественная Lada, результат которой в декабре составил 19 677 экземпляров. Далее положились китайские марки: Chery (7815 авто), Geely (4483 машины) и Haval (4406 штук). Замкнула топ-5 корейская Kia (3532 машины). Показатели остальных брендов составили менее 3 тыс. автомобилей.

В модельном рейтинге лидировала Lada Granta, доля которой в декабре превысила 21% от общего объема рынка, или 12 107 машин данного семейства. Лучшей иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который в декабре разошелся тиражом 3670 единиц. За ним расположились два отечественных внедорожника — Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, 3572 и 2578 штук соответственно. В пятерку лидеров также попал кроссовер Geely Coolray (2453 авто). Агентство отметило, что впервые в топ-10 сумела пробиться новинка отечественного рынка, кроссовер Omoda C5, — 1085 штук.

29 декабря «Автостат» сообщил, что кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 оказались самыми ликвидными китайскими автомобилями в России. Согласно исследованиям специалистов, по итогам сохранности остаточной стоимости автомобилей за III квартал 2022 года через три года после покупки у Chery Tiggo 4 с двухлитровым двигателем и коробкой «автомат» показатель остаточной стоимости составил 135,9%. Эксперты подсчитали, что владельцы трехлетнего кроссовера марки могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.