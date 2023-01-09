Украина попросила Грузию вернуть переданные в 2008 году ЗРК

Киев просит Тбилиси вернуть зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время боевых действий в 2008 году. Об этом 9 января написал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды».

По его словам, Киев будет последователен в своих запросах военной техники ко всем странам партнерам, куда в том числе входит Грузия. Касьянов добавил, что также у Тбилиси запрашивались противотанковые комплексы Javelin, полученные из США.

Вашингтон в свою очередь был готов заменить их на более новые комплексы. Тем не менее Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.

В декабре 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную поддержку Украине. Он отметил, что стране неоднократно поступали просьбы об открытии второго фронта против России, но власти республики не пойдут на это.

В мае прошлого года Грузия также отказалась выполнять требования Киева открыть второй фронт против России и поставить Киеву вооружения.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекал грузинское правительство за отказ вводить антироссийские санкции.

Гарибашвили отмечал в свою очередь, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами своего народа.

Между тем в марте 2022 года страна все-таки присоединилась к части международных антироссийских санкций. Решение подверглось критике со стороны РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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