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В Киеве обвинили Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против РФ

В офисе Зеленского обвинили Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник, 14 июня, обвинил грузинское правительство из-за отказать вводить антироссийские санкции.

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«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — спросил Подоляк в соцсетях, обращаясь к премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили.

В начале апреля Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает Украину, однако не намерена присоединяться к экономическому давлению на Россию, аргументировав решение национальными интересами народа.

В начале мая стало известно, что Грузия отказалась выполнять требования Киева открыть «второй фронт» против России и поставить Киеву вооружения. 13 мая грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны гарантировали своим гражданам мир с Россией и дали обещание, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

Также министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе рассказал 13 июня, что Грузия не передает Украине вооружения во избежание эскалации нового конфликта.

По данным грузинской телекомпании «Имеди», решение правительства не присоединяться к санкциям против России одобряют 69,8% опрошенных в Грузии граждан.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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