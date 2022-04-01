В ГД раскритиковали решение Грузии присоединиться к антироссийским санкциям

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в пятницу, 1 апреля, в беседе с «Известиями» назвал циничным шагом присоединение Грузии к антироссийским санкциям.

«Грузия в 2008 году нарушила все человеческие нормы и международные правила, вторгшись на территорию Южной Осетии и развязав бойню в Цхинвале, в которой погибли мирные жители», — напомнил он.

Россия защитила Южную Осетию от грузинской агрессии, подчеркнул депутат, добавив, что эти действия грузинские политики сочли своим поражением и ждали удобного момента, чтобы выступить против Москвы.

«Сегодня, когда Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России, Грузия не могла не воспользоваться ситуацией, которая складывается сейчас, и сделала циничный шаг — присоединилась к санкциям против нашей страны», — заключил Белик.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что республика принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.

Сообщение о санкциях против РФ прозвучало на фоне заявлений о возможном присоединении Южной Осетии к России, о котором накануне, 30 марта, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

31 марта стало известно, что решение страны войти в состав РФ Грузия не поддержала.

До этого сообщалось о решении правительства Грузии не поддерживать вводимые против России санкции. Кроме того, согласно опросу грузинской компании GORBI, большинство жителей Грузии (64,5%) поддержали отказ от санкций против России. При этом 30,4% респондентов назвали этот шаг неправильным. Еще 5,2% затруднились или отказались ответить на вопрос.

Санкции против России были введены рядом западных стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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