В Краснодаре сорвался лифт с девушкой внутри

В одной из многоэтажек Краснодара на Зиповской улице сорвался лифт с девушкой внутри. Об этом сообщает 9 января паблик «Мой Краснодар» в соцсети в «ВКонтакте».

«Девушка летела с 13-го этажа на 12-й этаж, спас трос. Вызывали спасателей, чтобы вытащить человека. Приезжала скорая, у девушки был шок», — написала одна из жительниц дома.

По словам жильцов, лифты в их многоэтажке ломаются постоянно. Единственный пассажирский лифт сломался после этого инцидента 8 января, а грузовой еще в прошлом году, 19 декабря. С такой проблемой, по словам собственников квартир, они сталкиваются часто.

В итоге 25-этажный дом остался без работающих лифтов, и его жильцы оказались «в заточении».

«Я живу на 25-м этаже с двумя детьми, я не в состоянии тащить коляску и ребенка на себе, чтобы купить необходимые продукты и лекарства, чтобы погулять с детьми на свежем воздухе. Сидим в заточении», — пожаловалась она.

В Telegram-канале «Типичный Краснодар» сообщили со ссылкой на жильцов этого дома, что управляющая компания многоэтажки предложила проживающим ходить пешком на время ремонта лифтов. Однако, когда они будут починены, неизвестно.

В октябре прошлого года в Москве в доме на Фестивальной улице погиб человек, упав в шахту лифта. За день до этого в столице на Свободном проспекте лифт придавил молодого человека, который спустился в шахту на минус первом этаже в поисках, по предварительным данным, закладки. По данным прокуратуры, погибший самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту.