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Взять вверх: с марта 2023-го в Россию может вернуться «лифтнадзор»

Почему подъемники стали опасны для россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К весне следующего года в России может снова появиться государственный контроль за лифтами и другими опасными техническими средствами в домах. Правительственная комиссия одобрила проект поправок к инициативе Ростехнадзора вернуть «лифтнадзор», выяснили «Известия». Сейчас документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Госконтроль за подъемниками отсутствует в стране с июля 2021 года, но он крайне необходим, считают эксперты. По их словам, сейчас в России свыше 100 тыс. лифтов, которые нужно заменить. Но больше половины из них не включили в региональные программы капремонта на этот год. Тем временем в 2022-м в стране произошло по меньшей мере пять крупных ЧП с лифтами, в результате которых погибли или пострадали люди.

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Проверки от падений

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок кабмина к инициативе Ростехнадзора о возрождении в России контроля за опасными техническими объектами в зданиях. Речь в том числе о лифтах, инвалидных платформах и эскалаторах. Меру планируют ввести с марта 2023 года.

До 1 июля 2021 года опасные технические устройства в зданиях проверял Ростехнадзор. Но в новом законе о государственном контроле не прописаны правовые основания для этого.

— Сегодня в этой сфере образовался правовой пробел. В результате такой контроль не осуществляется уже больше года, что, естественно, создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, — отметил член правкомиссии, глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Взять вверх
эскалатор
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сейчас законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. Поправки правительства, подготовленные к его рассмотрению, вносят в документ ряд уточнений. В частности, переносятся сроки вступления в силу закона — с конца 2022 года на март 2023-го. Также поправки вводят требование по обязательному страхованию опасных технических объектов, подчеркнул юрист.

«Известия» направили запросы в правительство и Ростехнадзор.

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В первом чтении Госдума приняла законопроект 21 сентября 2022 года.

ЧП на подъеме

По подсчетам «Известий», за последнее время в России произошло по меньшей мере пять ЧП, связанных с падениями лифтов. В большинстве случаев из-за этого находившиеся в кабине люди получали травмы. А часть происшествий закончилась гибелью пассажиров.

В самом начале 2022 года в «Президент-Отеле» в Москве при падении лифта погибли двое рабочих. В апреле кабина подъемника сорвалась в торговом центре в Махачкале. В этот момент в нем находились две женщины и ребенок. Обе пассажирки получили переломы, ребенок не пострадал. В июне из-за падения лифта в подмосковных Мытищах пострадали шесть человек. В Иркутске похожий случай произошел в ноябре. В одной из многоэтажек лифт сорвался с четвертого этажа. Мама с ребенком, находившиеся в кабине, получили легкие травмы.

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Оперативные службы на месте гибели двух рабочих при падении лифта в «Президент-Отеле» в центре Москвы

Оперативные службы на месте гибели двух рабочих при падении лифта в «Президент-Отеле» в центре Москвы

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин

Тем не менее отделаться ушибами удается не всем. По информации на сайте Следственного комитета России, ежегодно возбуждается как минимум одно уголовное дело о гибели людей в результате обрушения лифта.

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Сто тысяч замен

«Лифтнадзор», скорее всего, не повлияет на число происшествий, но контроль позволит упорядочить работу в этой сфере, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

— Речь же не идет о том, чтобы приставить инспектора к каждому лифту и эскалатору. Законопроект в первую очередь нужен, чтобы определить документальную часть. То есть необходимо установить графики проверок, назначить ответственных за поломки и задокументировать другие важные мероприятия. Когда речь идет о жизнях людей, нужно, чтобы сфера была четко определена, — отметил он.

Другой позиции придерживается член президиума «Опоры России» Николай Шилин. По его словам, надзор за лифтами крайне необходим, поскольку сейчас в России насчитывается более 100 тыс. лифтов, которые нужно заменить. К 2025 году в силу вступит новая норма, согласно которой подъемники придется отключить, если не удастся установить вместо них новые.

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лифт ремонт табличка
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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— По данным Минстроя, сейчас более 100 тыс. лифтов вышли за срок эксплуатации. То есть они старше 25 лет. Их срочно нужно менять. Из-за того что в России много лифтов, которые уже отслужили свое, они и падают. Но сейчас никто не контролирует процесс их замены. Часть регионов вообще не включили в план работы их модернизацию — 58 тыс. лифтов не вошли в региональные программы фондов капитального ремонта. Поэтому крайне необходим государственный надзор, — отметил эксперт.

По данным директора ассоциации региональных операторов капремонта Анны Мамоновой, половина требующих замены лифтов сосредоточена в десяти субъектах. Среди них Санкт-Петербург, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Ярославская, Свердловская, Воронежская области, Удмуртия и Крым, сообщила она на заседании комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое РФ.

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