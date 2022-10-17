В Москве второй человек за двое суток погиб в шахте лифта
Второй человек за двое суток погиб в шахте лифта в Москве.
«В доме 15, корпус 2 на Фестивальной улице человек погиб, упав в шахту лифта. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в Следственном комитете РФ в Telegram-канале.
Инцидент произошел в понедельник, 17 октября, в северной части столицы.
Первый случай с гибелью в шахте лифта был зафиксирован в воскресенье, 16 октября, на Свободном проспекте на востоке Москвы. Тогда лифт придавил молодого человека, который спустился в шахту на минус 1 этаже в поисках, по предварительным данным, закладки. Не исключено, что сам он был также под действием наркотиков.
Столичная прокуратура уточнила, что юноша самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту.