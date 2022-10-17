Тело погибшего мужчины извлекли из шахты лифта в многоэтажке в Москве

Тело мужчины, которого придавило лифтом в доме на Свободном проспекте на востоке Москвы, извлекли из шахты. Об этом стало известно 17 октября.

Прокуратура города Москвы устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на месте работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 16 октября, в многоэтажном доме на востоке Москвы обнаружили тело мужчины в шахте лифта. В прокуратуре уточнили, что он самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение. От полученных травм мужчина скончался. Личность погибшего устанавливают следователи.