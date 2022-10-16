Мужчина погиб в шахте лифта в многоэтажке на востоке Москвы

В многоэтажном доме на востоке Москвы в воскресенье, 16 октября, обнаружили тело мужчины в шахте лифта.

Как выяснили «Известия», инцидент произошел в доме на Свободном проспекте, лифт придавил мужчину сверху.

От полученных травм человек скончался. Личность погибшего устанавливают следователи. В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы.

В столичной прокуратуре подтвердили, что тело мужчины нашли на минус первом этаже многоэтажки. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Проводится доследственная проверка.

Ранее, 12 сентября, следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области сообщило, что генеральный директор пансионата, находящегося в области, предстанет перед судом по делу о гибели 97-летней женщины в лифте.

Мужчина проходит по делу о происшествии 2021 года, когда пенсионерку зажало между стеной шахты и платформой лифта. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.