События недели в фотографиях: погромы в Бразилии, чудеса в Омске и новогодние гробы в Таиланде

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару через неделю после инаугурации нового главы государства Лулы да Силвы захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Через несколько часов действующие власти вернули контроль над зданиями, более 200 человек было задержано. Самые важные события недели — в фотогалерее «Известий»