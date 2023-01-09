События недели в фотографиях: погромы в Бразилии, чудеса в Омске и новогодние гробы в Таиланде
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару через неделю после инаугурации нового главы государства Лулы да Силвы захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Через несколько часов действующие власти вернули контроль над зданиями, более 200 человек было задержано. Самые важные события недели — в фотогалерее «Известий»
В московском храме Христа Спасителя в ночь на 7 января патриарх Кирилл провел Рождественскую службу
В Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» прошел первый Всероссийский слет региональных Дедов Морозов
В Таиланде прошла традиционная новогодняя торжественная церемония — возлежание в гробах. Считается, что после этого ее участники возрождаются и заряжаются удачей на весь следующий год
В Калифорнии ливни, не прекращающиеся с конца декабря, вызвали наводнения и оставили без света свыше 560 тыс. домохозяйств и коммерческих предприятий
Активисты, представляющие экологическое движение Last Renovation, распылили оранжевую краску на фасаде здания парижского отеля Matignon, чтобы привлечь внимание к бездействию правительства в деле охраны окружающей среды
Жители боливийского департамента Санта-Крус продолжают акции протеста против ареста губернатора региона Луиса Фернандо Камачо по делу о государственном перевороте. Протестующие блокируют дороги и взлетные полосы в аэропортах