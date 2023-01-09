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События недели в фотографиях: погромы в Бразилии, чудеса в Омске и новогодние гробы в Таиланде

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Antonio Cascio

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару через неделю после инаугурации нового главы государства Лулы да Силвы захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Через несколько часов действующие власти вернули контроль над зданиями, более 200 человек было задержано. Самые важные события недели — в фотогалерее «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В московском храме Христа Спасителя в ночь на 7 января патриарх Кирилл провел Рождественскую службу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» прошел первый Всероссийский слет региональных Дедов Морозов

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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

В Таиланде прошла традиционная новогодняя торжественная церемония — возлежание в гробах. Считается, что после этого ее участники возрождаются и заряжаются удачей на весь следующий год

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Фото: REUTERS/Peter DaSilva

В Калифорнии ливни, не прекращающиеся с конца декабря, вызвали наводнения и оставили без света свыше 560 тыс. домохозяйств и коммерческих предприятий

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Активисты, представляющие экологическое движение Last Renovation, распылили оранжевую краску на фасаде здания парижского отеля Matignon, чтобы привлечь внимание к бездействию правительства в деле охраны окружающей среды

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Жители боливийского департамента Санта-Крус продолжают акции протеста против ареста губернатора региона Луиса Фернандо Камачо по делу о государственном перевороте. Протестующие блокируют дороги и взлетные полосы в аэропортах

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
В Ватикане 5 января прошли похороны ушедшего на покой в 2013 году папы римского Бенедикта XVI
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Зимние температуры в Индии бьют рекорды. 1,9 градуса, зафиксированные в Дели, стали самым низким показателем в январе начиная с 2008 года
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Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Жители Омска и некоторых других российских городов в первые дни нового года наблюдали в небе редкое оптическое явление, которое наблюдается в морозную погоду, — световые столбы
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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд «Дакар-2023», стартовавший 31 декабря прошлого года
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Фото: REUTERS/Monika Malla
В Катманду 6 января с ритуального омовения начался праздничный месяц, посвященный чествованию богини Свастхани. Люди проводят эти дни в молитвах и соблюдают пост
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