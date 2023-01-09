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В Москве задержали пять человек по подозрению в серийном телефонном мошенничестве

В Москве задержали группу из пяти человек, подозреваемую в серийном телефонном мошенничестве
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Фото: МВД РФ
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В Москве задержали организованную группу из пяти человек, подозреваемую в серийном телефонном мошенничестве. Об этом рассказала 9 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники, завладев доступом к базе данных с именами и телефонами покупателей лекарств и биологически активных добавок, звонили им и от имени сотрудников государственных контрольно-надзорных ведомств обманывали россиян на деньги. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

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«Они сообщали, что в отношении производителей препаратов возбуждено уголовное дело, а тем, кто приобретал некачественную продукцию, положена денежная компенсация. Собеседников убеждали в том, что для ее получения необходимо заплатить налог и страховку. Граждане, многие из которых были пожилыми людьми, перечисляли деньги на указанные аферистами счета», — рассказала Волк.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательства их причастности к мошенническим действиям.

По предварительным данным, подозреваемые причастны к 30 подобным эпизодам мошенничества.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», они соединены в одно производство. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа 2022 года эксперт по безопасности Ольга Бочкова назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов. По ее словам, стоит насторожиться, если во время разговора собеседники попробуют узнать ваши персональные данные. Также не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и на сайтах, указывала Бочкова.

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