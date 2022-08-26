Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
Авто
Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Мир
Во Франции объяснили недоверие Путина к Макрону
Мир
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия
Мир
Российские дипломаты назвали фейком новые обвинения США
Мир
ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Источники Reuters озвучили намерения США по вопросу поставок оружия на Тайвань
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев
Мир
В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»
Общество
Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября
Мир
Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине

Эксперт рассказала о способах вычислить телефонных мошенников

Эксперт Бочкова: телефонных аферистов можно вычислить по попыткам выяснить персональные данные
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по безопасности Ольга Бочкова, основавшая Академию безопасности, 26 августа назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов.

На личности расчет: криптоаферисты возвращаются в офлайн и снова открывают офисы
Почему Центробанк и эксперты считают эту тенденцию опасной

Гражданам стоит насторожиться в том случае, если во время телефонного разговора собеседники попробуют узнать персональные данные жертвы. Не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и сайтах, предупреждает Бочкова.

«Следует насторожиться, если во время телефонного звонка на заднем фоне слышны какие-то голоса, а речь абонента не очень складная, изобилует разговорными словами, угрозами или призывами к совести человека», — дополнила эксперт.

Для противодействия злоумышленникам будет достаточно просто прекратить диалог с мошенниками, замечает эксперт. Также в деле вычисления аферистов могут помочь специальные программы для смартфона, которые распознают телефонные номера, используемые мошенниками. В случае, если телефон был определен как принадлежащий преступникам, отвечать на его вызовы не стоит, подытожила Бочкова.

25 августа начальник информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Известиям» о причинах снижения количества финансовых киберпреступлений в России. По его словам, причина кроется в том, что мошенники переключились на другие цели, а также стали испытывать проблемы с обналичиванием и выводом заработанных преступным путем средств. По его словам, именно поэтому снизилось число атак с использованием метода «социальная инженерия». При этом при операциях оплаты товаров и услуг доля социальной инженерии увеличилась.

24 июля эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы о том, как можно защититься от телефонных мошенников. Наименее удобными для злоумышленников будут люди, которые общаются с ними односложно либо категорично, грубят мошенникам. С такими людьми злоумышленники стараются не связываться и зачастую включают их в свои «черные списки».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022