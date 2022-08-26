Эксперт рассказала о способах вычислить телефонных мошенников

Эксперт по безопасности Ольга Бочкова, основавшая Академию безопасности, 26 августа назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов.

Гражданам стоит насторожиться в том случае, если во время телефонного разговора собеседники попробуют узнать персональные данные жертвы. Не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и сайтах, предупреждает Бочкова.

«Следует насторожиться, если во время телефонного звонка на заднем фоне слышны какие-то голоса, а речь абонента не очень складная, изобилует разговорными словами, угрозами или призывами к совести человека», — дополнила эксперт.

Для противодействия злоумышленникам будет достаточно просто прекратить диалог с мошенниками, замечает эксперт. Также в деле вычисления аферистов могут помочь специальные программы для смартфона, которые распознают телефонные номера, используемые мошенниками. В случае, если телефон был определен как принадлежащий преступникам, отвечать на его вызовы не стоит, подытожила Бочкова.

25 августа начальник информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Известиям» о причинах снижения количества финансовых киберпреступлений в России. По его словам, причина кроется в том, что мошенники переключились на другие цели, а также стали испытывать проблемы с обналичиванием и выводом заработанных преступным путем средств. По его словам, именно поэтому снизилось число атак с использованием метода «социальная инженерия». При этом при операциях оплаты товаров и услуг доля социальной инженерии увеличилась.

24 июля эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы о том, как можно защититься от телефонных мошенников. Наименее удобными для злоумышленников будут люди, которые общаются с ними односложно либо категорично, грубят мошенникам. С такими людьми злоумышленники стараются не связываться и зачастую включают их в свои «черные списки».