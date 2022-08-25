Реклама
Прямой эфир
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Экономика
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

Эксперт назвал причины снижения количества финансовых киберпреступлений в РФ

Эксперт Дрозд: в РФ снизилось количество киберпреступлений, так как мошенники переориентировались на другие цели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России снизилось количество финансовых киберпреступлений, так как мошенники переориентировались на другие цели и им стало сложнее вывести и обналичить деньги. Об этом в четверг, 25 августа, заявил «Известиям» начальник информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Буфер обмана: киберпреступники «заразили» 5 тыс. сайтов в Рунете
Новой мишенью мошенников стали клиенты крупных онлайн-магазинов

По его словам, именно поэтому снизилось число атак с использованием метода «социальная инженерия». При этом при операциях оплаты товаров и услуг доля социальной инженерии увеличилась.

«Пользователи искали возможность найти нужный товар или оплатить услугу заблокированного сервиса и натыкались на фишинговый ресурс. Еще один момент, который настораживает, — увеличилось не число операций, но объем ущерба в каналах дистанционного банковского обслуживания физлиц. Я вижу в этом риски, которые создают сами кредитные организации в последнее время», — рассказал Дрозд.

Речь идет про выпуск дополнительных банковских приложений для обхода санкций. При скачивании таких приложений у пользователя нет реальной возможности проверить, доверенное оно или нет. В то же время сам банк на официальном сайте подтвердить свою принадлежность к программе и ее разработчику не может, так как приложение будет тут же вновь удалено, заявил эксперт.

По его словам, в III квартале года прогнозируется увеличение числа мошеннических операций.

«Да, мошенники переориентировались с воровства денег на DDoS-атаки, дефейс, сливы в I и II кварталах. Но скоро утечки «сыграют», — заключил Дрозд.

Ранее в этот день в отчете ЦБ РФ сообщалось, что общий размер ущерба, нанесенного кибермошенниками во II квартале этого года, сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Центробанк отметил снижение активности кибермошенников с конца февраля по апрель включительно, с мая снова наблюдалось увеличение числа звонков и рассылок от злоумышленников.

В июле врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД России Роман Бубнов на круглом столе в МИЦ «Известия» сообщил о прорабатываемом вопросе о введении уголовной ответственности в отношении злоумышленников, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты. Так, дропперам, которые помогают мошенникам переводить деньги, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022