Эксперт назвал причины снижения количества финансовых киберпреступлений в РФ

В России снизилось количество финансовых киберпреступлений, так как мошенники переориентировались на другие цели и им стало сложнее вывести и обналичить деньги. Об этом в четверг, 25 августа, заявил «Известиям» начальник информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

По его словам, именно поэтому снизилось число атак с использованием метода «социальная инженерия». При этом при операциях оплаты товаров и услуг доля социальной инженерии увеличилась.

«Пользователи искали возможность найти нужный товар или оплатить услугу заблокированного сервиса и натыкались на фишинговый ресурс. Еще один момент, который настораживает, — увеличилось не число операций, но объем ущерба в каналах дистанционного банковского обслуживания физлиц. Я вижу в этом риски, которые создают сами кредитные организации в последнее время», — рассказал Дрозд.

Речь идет про выпуск дополнительных банковских приложений для обхода санкций. При скачивании таких приложений у пользователя нет реальной возможности проверить, доверенное оно или нет. В то же время сам банк на официальном сайте подтвердить свою принадлежность к программе и ее разработчику не может, так как приложение будет тут же вновь удалено, заявил эксперт.

По его словам, в III квартале года прогнозируется увеличение числа мошеннических операций.

«Да, мошенники переориентировались с воровства денег на DDoS-атаки, дефейс, сливы в I и II кварталах. Но скоро утечки «сыграют», — заключил Дрозд.

Ранее в этот день в отчете ЦБ РФ сообщалось, что общий размер ущерба, нанесенного кибермошенниками во II квартале этого года, сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Центробанк отметил снижение активности кибермошенников с конца февраля по апрель включительно, с мая снова наблюдалось увеличение числа звонков и рассылок от злоумышленников.

В июле врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД России Роман Бубнов на круглом столе в МИЦ «Известия» сообщил о прорабатываемом вопросе о введении уголовной ответственности в отношении злоумышленников, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты. Так, дропперам, которые помогают мошенникам переводить деньги, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы.