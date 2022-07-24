Эксперт дала советы россиянам по защите от телефонных мошенников

Мошенники редко атакуют тех, кто общается односложно, категорично, грубит или троллит. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с «РИА Новости».

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — сказала она.

При этом эксперт уточнила, что не все люди готовы грубить. В таком случае пользователь может прервать разговор и внести абонента в черный список.

Дайнеко напомнила о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности. Она отметила, что нельзя передавать банковские данные, переходить по сторонним ссылкам, а также загружать программы или игры из непроверенных источников.

По словам специалиста, прежде чем передать данные, стоит оценить целесообразность их передачи или обработки организацией. Если же такая необходимость все-таки возникает, то после оказания услуги необходимо отзывать такие решения.

Накануне Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники под предлогом проведения якобы социологического опроса или «исследования потребителей» собирают базу данных потенциальных жертв для обмана. Она отметила, что это связано с повышенной настороженностью россиян к звонкам и смс-сообщениям, но при этом наблюдается интерес россиян к прохождению соцопросов и исследований.

Дайнеко также подчеркнула, что база данных с личностными характеристиками человека стоит дороже, чем обычный список мобильных номеров.

21 июля эксперты ВТБ сообщили, что заметили резкий рост «фишинговой» активности мошенников с начала лета. Так, через приложения для Android устанавливается вредоносное ПО на телефон с целью хищения личных данных и информации из SMS и звонков. Уточняется, что вредоносные приложения «мимикрируют» под бренды финансовых организаций, а при запуске запрашивают все возможные доступы к управлению устройством.

До этого, 20 июля, руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин рассказал о новом способе мошенничества, который направлен на детей и подростков. По его словам, школьникам приходят сообщения в Telegram-каналах с просьбами отправить фото банковских карточек родителей с двух сторон. Эксперт пояснил, что подростками обычно легче манипулировать, так как они более уязвимы к приемам социальной инженерии.