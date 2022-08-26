На личности расчет: криптоаферисты возвращаются в офлайн и снова открывают офисы

Впервые за последние годы появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими . Аферисты снова открывают офисы, в которых собирают с желающих вложиться в виртуальные деньги или предлагают воспользоваться специальными серверами для обхода внешних и внутренних ограничений. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центробанка. И предупредили, что этот метод обмана наиболее опасен, поскольку методы социальной инженерии лучше действуют при личном общении. Кроме того, как отметили эксперты, ввод данных на сомнительных площадках чреват потерей всех средств со счетов и уже имеющихся криптоактивов. Они уверены, что возвращение аферистов в офлайн говорит о том, что они готовятся к большому спросу на свои услуги в условиях, когда доступ к глобальным финансовым активам стал для россиян крайне проблематичным.

Иногда они возвращаются

Как следует из статистики Центробанка, в этом году активизировались организаторы финансовых пирамид . В первом полугодии 2022-го регулятор выявил свыше чем в 6,5 раз больше таких субъектов нелегальной деятельности, чем за аналогичный период 2021-го — 954 против 146.

При этом продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты . В первом полугодии 2022-го более 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных виртуальных деньгах или рекламировали вложения в такие активы . В самом ЦБ такой всплеск объясняли тем, что из-за санкций резко изменилась работа финансовых институтов, чем и воспользовались злоумышленники. Достаточно вспомнить сложности с международными расчетами и вложениями в иностранные активы.

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В основном нелегалы действовали в онлайн-пространстве, причем большая часть вообще не затруднялась реальным «строительством», а просто быстро собирали деньги, как правило, небольшие взносы, и исчезали . Также мошенники предлагали внести средства на счет с использованием криптовалюты и нелегальных форекс-дилеров, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Нелегалы всегда активно используют актуальную повестку, отметили там.

В регуляторе сообщили и о том, что впервые за последние годы у подобных проектов появилась тенденция перехода в офлайн . В ЦБ уточнили: пока процент таких схем невелик.

— Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних ограничений, — пояснила пресс-служба регулятора.

В ЦБ рассказали, как работает такая схема: мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.

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— Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах, — отметили в Центробанке.

Повышенный риск

Почему возвращение нелегалов в офлайн можно считать чрезвычайно опасной тенденцией? Есть несколько дополнительных рисков для граждан.

— Непосредственно в офисе гораздо проще уговорить клиента на торговлю на якобы специальных «закрытых» площадках, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ», либо приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости , — предупредили в пресс-службе Центробанка. — Социальная инженерия лучше всего работает в личном контакте , поэтому, безусловно, очно «развести» клиента на большие суммы гораздо проще.

При этом люди, которые покупаются на такие предложения, рискуют потерять не только деньги, приготовленные для инвестиций в криптовалюту, но и все свои средства.

— В момент, когда жертва вводит свои данные на рекомендованных такими «добродетелями» площадках, она рискует не только лишиться вкладываемых денег, но и потерять контроль над всеми своими счетами, — сказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. — Как правило, они под видом эксклюзивного входа и уникальных криптобирж дают ссылки на фейковые фишинговые страницы, которые как раз создаются для того, чтобы имитировать криптооперации и при этом похищать деньги и данные жертв.

На личности расчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

И по словам замруководителя Центра реагирования на инциденты информбезопасности Group-IB (CERT-GIB 24/7) Ярослава Каргалева, при вводе данных на сомнительных площадках есть почти 100-процентная вероятность потерять как деньги со счетов, так и того, что конфиденциальные данные попадут к злоумышленникам.

Причем аферисты могут получить доступ не только к платежным данным людей, добавил руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Жертвы могут навсегда утратить доступ к своим криптоактивам, если сами «засветят» частные ключи от криптокошельков, пояснил он.

Эксперты отметили, что развод может быть долгоиграющим. Они предупреждали: в мошеннических проектах жертва не только теряет деньги в момент пополнения счета, но и рискует на перспективу. Аферисты будут демонстрировать пользователю в терминале якобы успешные сделки и промоакции, мотивируя вложить еще больше собственных средств, купить больше криптовалюты и активнее ею торговать.

В ожидании большого куша

Евгения Лазарева обратила внимание на еще один негативный момент тенденции возвращения криптоаферистов в офлайн.

— В свое время финансовые пирамиды начинали в офлайне, а крупные, например, пресловутая Кэшбери, и вовсе имели филиалы в различных городах. Но потом они пошли в онлайн, поскольку этот вариант намного дешевле, — сказала эксперт.

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Действительно, по словам финансиста, пожелавшего сохранить анонимность, для запуска проекта в интернете достаточно суммы до 1 млн рублей, а стационарная деятельность требует расходов раза в три больше.

— Готовность нелегалов снова вкладываться в открытие офисов говорит о том, что они ожидают значительного увеличения потока потенциальных жертв . Они явно рассчитывают на повышенный интерес к своим предложениям со стороны частных инвесторов на волне блокировки иностранных активов, а также возможного запрета на вложения в зарубежные активы для неквалифицированных инвесторов, — отметила Евгения Лазарева.

Проще говоря, криптоаферисты готовятся к, если так можно выразиться, массовому отъему средств у населения.

Проходите мимо

Опрошенные «Известиями» эксперты предупредили, что лучше избегать обращения в компании, которые предлагают поменять наличность на криптовалюту или воспользоваться в офисах какими-либо специальными входами на порталы, биржи.

Дело в том, что операции с криптовалютой не регулируются в нашей стране, пояснил Ярослав Шицле. Поэтому любая посредническая деятельность в этой сфере по факту является нелегальной, добавила Евгения Лазарева.

На личности расчет Фото: Global Look Press/moodboard/john cummings

— Инвестиции в криптовалюты вообще относят к высокорискованным, — продолжил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. — Кроме того, к цифровым активам традиционно проявляют интерес различного рода мошенники. Раздутая анонимность позволяет совершать незаконные операции и при этом оставаться в тени. Этим злоумышленники и пользуются. Поэтому если кто-либо предлагает обменять наличные в специальном офисе с тайным входом на порталы или обменники валюты, в этом случае можно с высокой долей вероятности заподозрить, что вас пытаются обмануть.

Евгения Лазарева подчеркнула, что любой обходной путь — это уже несоответствие закону, и такие предложения должны вызывать подозрения. По ее словам, один из маркеров, который свидетельствует о признаках мошенничества, — как раз предложения «эксклюзивных», «закрытых» и «ограниченных» инструментов обогащения. Это один из главных аргументов злоумышленников, которые спекулируют на желании потенциальных жертв быстро и много заработать.