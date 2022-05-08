Темная сила: почему стоит оставить криптовалюту психопатам
Криптовалюта по-прежнему остается крайне непредсказуемым и сложным активом. Ученые выяснили, что он зачастую привлекает инвесторов с расстройством личности и конспирологов, подозревающих государство в коварных замыслах. Россияне же пока в большинстве своем опасаются вкладываться в него, ситуация еще больше осложнилась в условиях санкций. Что заставляет людей инвестировать в цифровые деньги и почему — в материале «Известий».
Зачем россиянам крипта
Вопрос об оптимальном вложении средств особенно остро встает в период масштабных политических и экономических потрясений. Новый модный актив в прошлом году показал взрывной рост, однако уже с начала этого года начал падать. После старта спецоперации по освобождению Донбасса криптовалюта стала одним из инструментов давления Запада на россиян, а с другой стороны — способом обхода санкций. Как и предрекали эксперты, крупные биржи начали ограничивать доступность финансовых операций для наших граждан.
Так, на днях крупнейшая криптовалютная биржа Binance разрешила россиянам, чьи балансы криптоактивов превышают €10 тыс., лишь выводить средства. «Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней и не открывать новые позиции», — говорилось в сообщении биржи.
По мнению специалистов, полностью ограничить использование биткоиновых кошельков, а также майнинг, у Запада не получится, однако вести дела российским инвесторам станет сложнее — им придется уйти на мелкие децентрализованные площадки, где ликвидность меньше, а комиссии выше.
Почему россияне не доверяют крипте
Между тем большинство россиян пока не рискнули вложиться в модный актив. Как показало недавнее исследование аналитического центра НАФИ, за последние пять лет доля россиян, которые слышали о криптовалютах, выросла в четыре раза. Однако 35% сограждан, слышавших о криптовалютах, считают их более рискованным вложением, чем инвестиции в ценные бумаги. Среди тех, кто хорошо разбирается в теме инвестиций, такое мнение распространено еще больше — так думают 48%. Лишь 8% россиян считают вложения в криптовалюту менее рискованными и более выгодными.
Не определились с единой позицией по цифровому активу и российские власти. Банк России нашел в нем признаки финансовой пирамиды, заявил, что его распространение «создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан» и призвал запретить практически все операции с криптовалютами, о чем сообщалось в докладе регулятора. Противоположной точки зрения придерживается Минфин, Минэнерго поддерживает идею легализации майнинговой деятельности, но отмечает, что майнеры не должны пользоваться льготным тарифом на электричество, который установлен для населения.
Ассоциация банков России, в свою очередь, предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне традиционных счетов на криптобиржах — на некастоидальных кошельках. Цифровые активы там находятся под личным контролем пользователя, он сам несет ответственность за их сохранность, они надежнее — их сложнее взломать и не подвержены регуляторным рискам. Однако это дает возможность должникам и преступникам скрывать свое имущество.
Кроме того, вокруг модного и не до конца понятного всем инструмента уже образовалось множество мошеннических схем. Так, находчивые злоумышленники предлагали россиянам купить виртуальную валюту в подарок на 23 февраля и 8 марта — рассылали фишинговые ссылки для перевода денег. Естественно, никаких подарков никто не получал, вывести средства с ресурса не удавалось.
Эксперты подчеркивают, что криптовалюта — не лучший инструмент спасения для финансовых средств во время потрясений, она больше подходит для кратковременных рискованных сделок. А тут требуются не только специальные знания, но и особые черты характера.
Как ученые обследовали любителей крипты
Международная группа ученых, в которую вошли представители Австралии, Дании и Великобритании, решила выяснить, имеется ли взаимосвязь между типом личности человека и его интересом к криптовалюте, а также желанием инвестировать в нее. В исследовании приняли участие 566 человек. В ходе опроса выяснилось, что 26% респондентов уже являются обладателями цифровых активов, еще 64% интересуются этим инвестиционным инструментом.
После этого участники опроса прошли стандартные психологические тесты, в ходе которых ученые в том числе выявляли наличие у них черт, входящих в так называемую темную тетраду — группу расстройств, которые формируют тип личности, чаще всего воспринимаемый в обществе негативно, другими словами то, что принято называть тяжелым характером.
Кто готов покупать цифровую валюту
В психологии темная тетрада объединяет четыре личностные черты, которые обычно производят негативное впечатление на окружающих. Одна из них — нарциссизм, чрезвычайная самовлюбленность и завышенная самооценка. Вторая — психопатия, расстройство личности, которое проявляется в игнорировании социальных норм, импульсивности и немотивированных приступах агрессии, неспособности к формированию привязанностей. Еще одно расстройство, входящее в тетраду, — садизм, форма поведения, при которой человек получает удовольствие от унижения окружающих и наблюдения за их мучениями. И последняя черта — макиавеллизм, которому присуща склонность к манипуляциям, цинизм, игнорирование любых моральных норм для достижения личной выгоды.
По мнению ученых, для макиавеллистов, которые верят в теории заговоров и коварство госорганов, следящих за гражданами и погрязших в коррупции, криптовалюта привлекательна тем, что пока на многих территориях она строго не контролируется и не регулируется властями.
Для нарциссов, озабоченных собственной привлекательностью и личным успехом, этот актив становится надеждой на огромную прибыль и последующую роскошную жизнь, которой они достойны, по их мнению, как никто другой. Очень боятся упустить свою выгоду психопаты, жаждущие власти и денег, а также садисты, которые не могут допустить, чтобы легкие деньги достались кому-то, кроме них.
Ученые подчеркивают, что не все владельцы криптовалюты в обязательном порядке могут быть обладателями черт из темной тетрады, цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, почему люди вкладываются в этот актив. Но у большинства участников исследования такие расстройства были обнаружены.