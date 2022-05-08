Темная сила: почему стоит оставить криптовалюту психопатам

Криптовалюта по-прежнему остается крайне непредсказуемым и сложным активом. Ученые выяснили, что он зачастую привлекает инвесторов с расстройством личности и конспирологов, подозревающих государство в коварных замыслах. Россияне же пока в большинстве своем опасаются вкладываться в него, ситуация еще больше осложнилась в условиях санкций. Что заставляет людей инвестировать в цифровые деньги и почему — в материале «Известий».

Зачем россиянам крипта

Вопрос об оптимальном вложении средств особенно остро встает в период масштабных политических и экономических потрясений. Новый модный актив в прошлом году показал взрывной рост, однако уже с начала этого года начал падать. После старта спецоперации по освобождению Донбасса криптовалюта стала одним из инструментов давления Запада на россиян, а с другой стороны — способом обхода санкций. Как и предрекали эксперты, крупные биржи начали ограничивать доступность финансовых операций для наших граждан.

Так, на днях крупнейшая криптовалютная биржа Binance разрешила россиянам, чьи балансы криптоактивов превышают €10 тыс., лишь выводить средства. «Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней и не открывать новые позиции», — говорилось в сообщении биржи.

По мнению специалистов, полностью ограничить использование биткоиновых кошельков, а также майнинг, у Запада не получится, однако вести дела российским инвесторам станет сложнее — им придется уйти на мелкие децентрализованные площадки, где ликвидность меньше, а комиссии выше.

Почему россияне не доверяют крипте

Между тем большинство россиян пока не рискнули вложиться в модный актив. Как показало недавнее исследование аналитического центра НАФИ, за последние пять лет доля россиян, которые слышали о криптовалютах, выросла в четыре раза. Однако 35% сограждан, слышавших о криптовалютах, считают их более рискованным вложением, чем инвестиции в ценные бумаги. Среди тех, кто хорошо разбирается в теме инвестиций, такое мнение распространено еще больше — так думают 48% . Лишь 8% россиян считают вложения в криптовалюту менее рискованными и более выгодными.

Не определились с единой позицией по цифровому активу и российские власти. Банк России нашел в нем признаки финансовой пирамиды, заявил, что его распространение «создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан » и призвал запретить практически все операции с криптовалютами, о чем сообщалось в докладе регулятора. Противоположной точки зрения придерживается Минфин, Минэнерго поддерживает идею легализации майнинговой деятельности , но отмечает, что майнеры не должны пользоваться льготным тарифом на электричество, который установлен для населения.

Ассоциация банков России, в свою очередь, предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне традиционных счетов на криптобиржах — на некастоидальных кошельках. Цифровые активы там находятся под личным контролем пользователя, он сам несет ответственность за их сохранность, они надежнее — их сложнее взломать и не подвержены регуляторным рискам. Однако это дает возможность должникам и преступникам скрывать свое имущество.

Темная сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, вокруг модного и не до конца понятного всем инструмента уже образовалось множество мошеннических схем . Так, находчивые злоумышленники предлагали россиянам купить виртуальную валюту в подарок на 23 февраля и 8 марта — рассылали фишинговые ссылки для перевода денег. Естественно, никаких подарков никто не получал, вывести средства с ресурса не удавалось.

Эксперты подчеркивают, что криптовалюта — не лучший инструмент спасения для финансовых средств во время потрясений, она больше подходит для кратковременных рискованных сделок. А тут требуются не только специальные знания, но и особые черты характера.

Как ученые обследовали любителей крипты

Международная группа ученых, в которую вошли представители Австралии, Дании и Великобритании, решила выяснить, имеется ли взаимосвязь между типом личности человека и его интересом к криптовалюте, а также желанием инвестировать в нее. В исследовании приняли участие 566 человек. В ходе опроса выяснилось, что 26% респондентов уже являются обладателями цифровых активов, еще 64% интересуются этим инвестиционным инструментом.

Темная сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

После этого участники опроса прошли стандартные психологические тесты, в ходе которых ученые в том числе выявляли наличие у них черт, входящих в так называемую темную тетраду — группу расстройств, которые формируют тип личности, чаще всего воспринимаемый в обществе негативно , другими словами то, что принято называть тяжелым характером.

Кто готов покупать цифровую валюту

В психологии темная тетрада объединяет четыре личностные черты, которые обычно производят негативное впечатление на окружающих. Одна из них — нарциссизм, чрезвычайная самовлюбленность и завышенная самооценка. Вторая — психопатия, расстройство личности, которое проявляется в игнорировании социальных норм, импульсивности и немотивированных приступах агрессии, неспособности к формированию привязанностей. Еще одно расстройство, входящее в тетраду, — садизм , форма поведения, при которой человек получает удовольствие от унижения окружающих и наблюдения за их мучениями. И последняя черта — макиавеллизм, которому присуща склонность к манипуляциям, цинизм, игнорирование любых моральных норм для достижения личной выгоды.

По мнению ученых, для макиавеллистов, которые верят в теории заговоров и коварство госорганов, следящих за гражданами и погрязших в коррупции, криптовалюта привлекательна тем, что пока на многих территориях она строго не контролируется и не регулируется властями.

Темная сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для нарциссов, озабоченных собственной привлекательностью и личным успехом, этот актив становится надеждой на огромную прибыль и последующую роскошную жизнь, которой они достойны, по их мнению, как никто другой. Очень боятся упустить свою выгоду психопаты, жаждущие власти и денег, а также садисты, которые не могут допустить, чтобы легкие деньги достались кому-то, кроме них.

Ученые подчеркивают, что не все владельцы криптовалюты в обязательном порядке могут быть обладателями черт из темной тетрады, цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, почему люди вкладываются в этот актив. Но у большинства участников исследования такие расстройства были обнаружены.