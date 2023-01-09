Остановочный павильон обрушился под тяжестью снега в Новосибирске

В Новосибирске в Дзержинском районе мокрый снег раздавил остановочный павильон. Обрушилась конструкция на улице Есенина. Накануне, 8 января, температура воздуха в городе была около 0 градусов, из-за обильных осадков на карнизах и крышах образовались тяжелые сугробы.

Металлический каркас остановочного павильона не выдержал тяжести сугроба, образовавшегося на крыше. Козырек рухнул на землю. Информации о пострадавших пока не было. По предварительным данным, инцидент произошел ночью, когда в городе дул сильный ветер, пишет VN.ru.

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием. Температура будет опускаться ниже –30 градусов. Также в регионе ожидаются усиление ветра и гололедица.

Ранее, 8 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал о том, что в Сибирском и Приволжском федеральных округах в ближайшие дни ожидаются морозы в районе 30–40 градусов.