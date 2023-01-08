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Вильфанд предупредил об аномальных морозах в некоторых областях РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Морозы в районе 30–40 градусов ожидаются в Сибирском и Приволжском федеральных округах в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в Кировской области, Пермском крае, Башкортостане, Татарстане и других регионах ПФО температура воздуха опустится ниже нормы на 16–20 градусов. Так, в Нижегородской области прогнозируются холода от –32 до –36 градусов. Смягчение погоды при этом наступит только к концу недели.

Морозы до 43 градусов придут на Урал. Самые суровые показатели ртутного столба будут фиксироваться в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Чуть получше ситуация сложится для жителей Свердловской, Челябинской и Курганской областей — всего 30–34 градуса ниже нуля.

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири <...> Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание <...> до минус 33–35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20 градусов», — заключил собеседник агентства.

Ранее в этот день Вильфанд пообещал скорое потепление жителям столичного региона. К пятнице, по прогнозам, установится погодная норма: минус 4–9 градусов ночью и минус 1–6 градусов днем. Эксперт объяснил, что под конец недели антициклон, который принес холода, сместится. Вместо него придет циклон и теплые воздушные массы с Атлантики.

Накануне МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до минус 35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день научрук Росгидрометцентра заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

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