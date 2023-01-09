Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после более 20 лет тюрьмы в США

Бывший аналитик военной разведки США Ана Белен-Монтес вышла на свободу после более чем 20 лет заключения в американской тюрьме за шпионаж в пользу Кубы, сообщает 8 января CBS.

По данным телеканала, Белен-Монтес уже находится в Пуэрто-Рико и «надеется на спокойную жизнь».

«Она призвала тех, кто интересуется ее жизнью, сосредоточиться на проблемах, с которыми сталкиваются пуэрториканцы и на экономическом эмбарго США против Кубы», — говорится в сообщении.

За шпионаж в пользу Кубы Белен-Монтес была арестована в 2001 году. Спустя год она признала вину в разоблачении четырех американских разведчиков, работавших на Кубе, и была приговорена к длительному сроку лишения свободы.

Белен-Монтес шпионила в пользу Кубы в течение 17 лет. По данным телеканала, она была завербована кубинской разведкой в ​​1984 году еще в студенческие времена. После девушка прошла обучение у кубинской разведки и уже к концу 1985 года начала работать в разведывательном управлении министерства обороны США, где имела доступ к совершенно секретной информации.

Также указано, что Белен-Монтес во избежание разоблачения никогда не уносила с работы никаких документов, она держала все сведения в голове, заучивая их наизусть. Кроме того, во время работы аналитиком в американском министерстве Белен-Монтес исправно проходила проверки на полиграфе.

В ноябре прошлого года экс-сотрудник посольства Великобритании в Германии Дэвид Смит, которого обвинили в шпионаже в пользу России, признал свою вину в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Летом Смита заподозрили в передаче представителю российских спецслужб документов, которые были Смитом получены в ходе профессиональной деятельности. На суде он сознался, что нарушил закон о гостайне восемь раз.