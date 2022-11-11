Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ признал вину в шпионаже в пользу РФ

СМИ: бывший сотрудник британского посольства в Берлине признал вину в шпионаже в пользу РФ
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, которого обвинили в шпионаже в пользу России, признал свою вину в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет Sky News.

Шпионское «здрасте»: чему учит либералов бывший британский агент
Ветеран невидимого фронта об опасностях киберпространства и бытовой ревности

«Смит, родом из Пейсли недалеко от Глазго, передал российскому военному атташе секреты, в том числе сведения о деятельности, личности, адреса и номера телефонов различных сотрудников посольства», — уточняется в сообщении.

58-летний Смит сознался, что нарушил закон о гостайне восемь раз. Признательные показания он дал 4 ноября, однако судом было решено раскрыть их перед общественностью 11 ноября.

Смита задержали в Германии 10 августа 2021 года. Тогда его заподозрили в передаче представителю российской спецслужбы документов, которые были Смитом получены в ходе профессиональной деятельности. За это обвиняемый получил вознаграждение. Операция по его задержанию — результат совместных действий Германии и Великобритании.

Изначально сообщалось, что Смита не будут экстрадировать на родину, чтобы он мог предстать перед судом, несмотря на серьезность обвинений, пишет «Газета.Ru».

В ходе обыска в квартире Смита обнаружили книги на русском языке, а также эмблему украинского спецподразделения «Беркут».

Британец работал в посольстве в Берлине охранником. По информации The Sun, Смит был приверженцем «крайне правых взглядов».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022