Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ признал вину в шпионаже в пользу РФ

Экс-сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, которого обвинили в шпионаже в пользу России, признал свою вину в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет Sky News.

«Смит, родом из Пейсли недалеко от Глазго, передал российскому военному атташе секреты, в том числе сведения о деятельности, личности, адреса и номера телефонов различных сотрудников посольства», — уточняется в сообщении.

58-летний Смит сознался, что нарушил закон о гостайне восемь раз. Признательные показания он дал 4 ноября, однако судом было решено раскрыть их перед общественностью 11 ноября.

Смита задержали в Германии 10 августа 2021 года. Тогда его заподозрили в передаче представителю российской спецслужбы документов, которые были Смитом получены в ходе профессиональной деятельности. За это обвиняемый получил вознаграждение. Операция по его задержанию — результат совместных действий Германии и Великобритании.

Изначально сообщалось, что Смита не будут экстрадировать на родину, чтобы он мог предстать перед судом, несмотря на серьезность обвинений, пишет «Газета.Ru».

В ходе обыска в квартире Смита обнаружили книги на русском языке, а также эмблему украинского спецподразделения «Беркут».

Британец работал в посольстве в Берлине охранником. По информации The Sun, Смит был приверженцем «крайне правых взглядов».