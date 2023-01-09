Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское у южных границ Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 9 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальной информации об этом от Минобороны РФ пока не поступало.

7 января помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар. По его словам, они уже получили на это приказ от вышестоящего руководства.

6 января Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo сообщил, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара.

До этого, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Яковлевка, расположенного северо-восточнее Соледара.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. По его словам, Соледар является одним из самых сложных направлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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