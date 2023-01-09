Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации
Спорт
В академии «Небесная грация» состоялись первые спортивные сборы
Мир
Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после более 20 лет тюрьмы в США
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 10 января
Интернет
В Twitter появится функция форматирования текста
Общество
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Мир
СМИ указали на зависимость будущего Украины от выборов в США в 2024 году
Общество
Почти 60 градусов мороза зафиксировали синоптики на полюсе холода в Оймяконе
Мир
Глава УПЦ обвинил власти Украины в гонениях на Христа
Мир
США и Япония сблизились на фоне потенциального конфликта с КНР
Мир
Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов
Мир
Протестующие украли оружие из президентского дворца в Бразилиа
Сюжет:

Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское в ДНР

Штаб теробороны ДНР: ВС РФ освободили село Бахмутское
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска освободили населенный пункт Бахмутское у южных границ Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 9 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
Сил на большое наступление у ВСУ сейчас нет, отмечают военные эксперты

Официальной информации об этом от Минобороны РФ пока не поступало.

7 января помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что украинские войска в ближайшее время могут оставить Соледар. По его словам, они уже получили на это приказ от вышестоящего руководства.

6 января Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo сообщил, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара.

До этого, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Яковлевка, расположенного северо-восточнее Соледара.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. По его словам, Соледар является одним из самых сложных направлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023