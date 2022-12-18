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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Яковлевка в ДНР

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России взяли под контроль село Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск», — сказал он на брифинге.

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В то же время, по словам Конашенкова, Вооруженные силы Украины безуспешно пытались контратаковать в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка в ДНР в надежде вернуть утраченные позиции. Атаки ВСУ были отражены ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп.

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее, 13 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы подразделения «Вагнер» зачищают Яковлевку на соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска.

До этого, 28 ноября, Конашенков рассказал, что боевики четырех ротных тактических групп ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград, чтобы остановить наступление там российских войск. По его словам, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны нанесением комплексного огневого поражения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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