Женщину госпитализировали в результате пожара в Иркутске

Женщину госпитализировали в результате пожара в жилом доме в Иркутске. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 6:00 по местному времени. Возгорание произошло на третьем этаже, его площадь составила 15 кв. м. В коридоре горевшей квартиры на полу была обнаружена без сознания женщина 1977 года рождения. Спасатели передали ее бригаде скорой помощи.

При этом около 200 человек успели самостоятельно покинуть нижние этажи. С верхних этажей были спасены 64 человека, из них 18 детей. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.

По данным ведомства, пожары в доме происходили неоднократно, поэтому будет дана оценка работе управляющей компании.

Ранее в этот день сообщалось, что двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Балахта Балахтинского района. Площадь возгорания составила 48 кв. м. На месте происшествия работали 12 человек, было привлечено пять единиц техники.