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Эксперт спрогнозировала курс рубля в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На протяжении 2023 года нацвалюта будет стремиться к балансовому для российской экономики курсу 75 рублей за доллар, спрогнозировала в интервью «Известиям» глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

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Она разъяснила, что основные причины, по которым рубль может продолжить ослабевать в наступившем году, — снижение цен на экспортируемые из России ресурсы, потенциальное сокращение добычи нефти и газа в связи с санкционными ограничениями и невозможность эти объемы реализовать. Это приведет к сокращению экспортной выручки и, как следствие, уменьшит предложение иностранной валюты.

«Курс доллара, который, с одной стороны, не вызовет существенной потребительской инфляции, с другой стороны, поможет нарастить экспортную выручку и покрыть расходы федерального бюджета, составляет около 75 рублей за доллар. Скорее всего, в течение следующего года рубль будет стремиться именно к этой оценке», — подчеркнула Алина Розенцвет.

Курс рубля непосредственно зависит от стоимости нефти. Однако цену продажи российского черного золота сложно прогнозировать из-за введенных ограничений, отметила гендиректор НРА. По ее ожиданиям, в первом полугодии дисконт российской нефти Urals к Brent может достигать $20–30.

«Поэтому средняя цена российской нефти Urals в первом полугодии будет в районе $60–65 за баррель, но в отдельные моменты может падать и ниже. К концу года можно будет ожидать, что дисконты снизятся до $10–15 и российская нефть будет торговаться в районе $95–110 за баррель», — спрогнозировала эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алины Розенцвет «Известиям»:

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