В МВД ЛНР оценили мощность подорвавшего газопровод взрывного устройства

Мощность взрывного устройства, сработавшего на магистральном газопроводе в Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), составила около 500 г в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили 8 января в МВД республики.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел 7 января. В результате без газоснабжения в Лутугинском районе остались 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов. После был создан штаб по ликвидации последствий взрыва.

В ведомстве рассказали, что после локализации пожара следователи провели осмотр места происшествия. В ходе него были изъяты фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта и фрагменты бетонной конструкции со следами копоти.

«Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 г», — сообщили в МВД республики.

Ранее в воскресенье в МЧС ЛНР сообщили, что, предварительно, взрыв произошел из-за подрыва. По мнению командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай, к подрыву газопровода могут быть причастны спящие ячейки украинских войск, так как «реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно».

Компания «Луганскгаз» сообщила, в свою очередь, о завершении ремонтных работ на газопроводе в Лутугино. В настоящее время специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.