Десять человек пострадали после обрушения крыши отеля в Турции
Крыша отеля обрушилась в турецком городе Сарыкамыш, есть пострадавшие. Об этом сообщил 7 января телеканал CNN Turk.
«Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает», — сказал в эфире телеканала губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.
В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В декабре прошлого года в турецком городе Измир упал башенный кран, в результате чего погибли пять человек и еще двое пострадали.
Обрушение произошло в районе Борнова при строительстве небоскреба. Кран упал на здание, его обломки обрушились на контейнеры на строительной площадке.