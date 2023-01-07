Десять человек пострадали после обрушения крыши отеля в Турции

Крыша отеля обрушилась в турецком городе Сарыкамыш, есть пострадавшие. Об этом сообщил 7 января телеканал CNN Turk.

«Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает», — сказал в эфире телеканала губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В декабре прошлого года в турецком городе Измир упал башенный кран, в результате чего погибли пять человек и еще двое пострадали.

Обрушение произошло в районе Борнова при строительстве небоскреба. Кран упал на здание, его обломки обрушились на контейнеры на строительной площадке.