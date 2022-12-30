Пять человек погибли в результате падения башенного крана в Турции
В турецком Измире упал башенный кран, в результате чего погибли пять человек. Об этом 30 декабря сообщила газета Hürriyet.
Обрушение произошло в районе Борнова при строительстве небоскреба. Кран упал на здание, его обломки обрушились на контейнеры на строительной площадке.
Губернатор Измира Явуз Селим Кёшгер сообщил о гибели пяти человек, еще двое получили ранения. Все они граждане Турции.
16 декабря у Крымского моста в Москве упал строительный кран. В результате пострадал один человек. По данным «Известий», кран использовался для монтажа фестивальной площадки парка Горького.