Один человек пострадал при падении строительного крана у Крымского моста в Москве
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- Один человек пострадал при падении строительного крана у Крымского моста в Москве
У Крымского моста в Москве упал строительный кран. По информации «Известий», в результате инцидента один человек пострадал.
По предварительной информации, там проходили работы по монтажу фестивальной площадки Парка Горького.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.
18 ноября два человека — крановщик и рабочий — погибли на строительной площадке в Ростове-на-Дону после падения башенного крана. Инцидент произошел на Берберовской улице.