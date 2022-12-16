Один человек пострадал при падении строительного крана у Крымского моста в Москве

У Крымского моста в Москве упал строительный кран. По информации «Известий», в результате инцидента один человек пострадал.

По предварительной информации, там проходили работы по монтажу фестивальной площадки Парка Горького.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

18 ноября два человека — крановщик и рабочий — погибли на строительной площадке в Ростове-на-Дону после падения башенного крана. Инцидент произошел на Берберовской улице.