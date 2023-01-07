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В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах

Junge Welt: Путин извлек важный урок, видя отношение НАТО к России в 1990-х годах
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner/photothek.de
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Президент России Владимир Путин сделал выводы из отношения НАТО к РФ еще в 1990-х годах, видя политику тогдашнего лидера страны Михаила Горбачева. Об этом 6 января пишет немецкое издание Junge Welt.

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В публикации объясняется, что бывший президент СССР Горбачев, руководивший страной с марта 1990 года по декабрь 1991-го, отказался от своих амбиций и уступил НАТО в контроле над всей Восточной Европой. Именно из этой ситуации Путин извлек урок, считают авторы статьи.

Кроме того, поставками оружия Украине НАТО «испытывает терпение» России.

«Известие о том, что НАТО сейчас готовится поставить Украине первые танки из собственных запасов, в очередной раз будет воспринято как «прорыв плотины». <…> практически проверить, что Россия может предложить, не принимая вызов всего НАТО», — добавляется в тексте публикации.

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будут потрачены на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ)

До этого, 5 января, сообщалось, что в новый пакет помощи от США войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона.

В конце декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Так, 27 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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