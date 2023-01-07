Лор предупредила россиян о риске потерять голос из-за гриппа

Высокая активность гриппа в сочетании с запоздалым его лечением могут привести к тому, что заболевший может потерять голос. Об этом в субботу, 7 января, в разговоре с изданием URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко.

Специалист объяснила, что потерять голос можно в принципе при любой вирусной инфекции и в том числе при гриппе. По ее словам, такой вариант развития событий возможен в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей на голосовые складки.

«Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека. Другой вариант, когда поздно начато лечение. И вирус нисходящими путями постепенно распространяется все ниже и ниже по дыхательным путям», ― рассказала Мальченко.

Ранее, 6 января, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что одними из ключевых симптомов гриппа категории B являются осиплость и изменение голоса. Это отличает этот вид гриппа от гриппа категории А.

4 января Гинцбург предположил, что в России место вируса гриппа А на территории в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и, в отличие от своего предшественника, не провоцирует пандемии.

По данным Роспотребнадзора за 3 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%. Среди циркулирующих респираторных вирусов всё еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.