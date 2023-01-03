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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%
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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%. Об этом 3 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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«На территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», ― говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов все еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.

Ранее, 30 декабря, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, что воспаление легких, инсульт, инфаркт, менингоэнцефалиты могут привести к летальному исходу после гриппа.

27 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек.

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