Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%. Об этом 3 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«На территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», ― говорится в сообщении.
По информации Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов все еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.
Ранее, 30 декабря, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, что воспаление легких, инсульт, инфаркт, менингоэнцефалиты могут привести к летальному исходу после гриппа.
27 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек.