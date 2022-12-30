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Врач-иммунолог рассказала россиянам о смертельных осложнениях гриппа

Иммунолог Скорпилева: после гриппа человеку грозит инфаркт и инсульт
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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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Воспаление легких, инсульт, инфаркт, менингоэнцефалиты могут привести к летальному исходу после гриппа. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

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«Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких», — рассказала врач в беседе с агентством URA.RU.

Кроме того, все инфаркты и инсульты, которые происходят в течение двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа, напомнила Скорпилева

Она также подчеркнула, что вакцина от гриппа не спасет человека от заболевания, но поможет организму защититься от смертельных осложнений.

Ранее, 28 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свиной грипп может дать серьезные осложнения на организм. Она посоветовала не медлить с обращением к врачу при обнаружении у себя симптомов.

28 декабря врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Известиям», что защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений помогут современные диагностика и начало лечения, вакцинация, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.

Она рассказала, что среди осложнений выделают пневмонию, синуситы и отиты, менингоэнцефалит, миокардит и даже сепсис.

27 декабря врач рассказала о редких и нетипичных симптомах гриппа. К ним Фокина отнесла геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения) и менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита).

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