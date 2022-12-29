Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Свиной грипп может дать серьезные осложнения на организм. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова посоветовала не медлить с обращением к врачу при обнаружении у себя симптомов.

В тот же день Попова заявила, что принимаемые в России противоэпидемические меры позволят не вводить жестких федеральных ограничений из-за гриппа.

28 декабря врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Известиям», что защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений помогут современные диагностика и начало лечения, вакцинация, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.

Она рассказала, что среди осложнений выделают пневмонию, синуситы и отиты, менингоэнцефалит, миокардит и даже сепсис.

27 декабря врач рассказала о редких и нетипичных симптомах гриппа. К ним Фокина отнесла геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения) и менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита).