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Попова заявила об отсутствии необходимости введения ограничений в РФ из-за гриппа
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Попова заявила об отсутствии необходимости введения ограничений в РФ из-за гриппа

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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Принимаемые в России противоэпидемические меры позволят не вводить жестких федеральных ограничений из-за гриппа. Об этом в среду, 28 декабря, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Всё идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

При этом она подчеркнула, что более 98% болеющих гриппом не привиты.

Днем ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Как уточнили специалисты, вирусы гриппа остаются преобладающими в России: на них приходится 76,5% в структуре респираторных инфекций.

23 декабря заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом. По ее словам, еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей. Было определено, что его вызвал сильно мутировавший свиной грипп, после чего была налажена работа по борьбе с ним.

При этом 21 декабря столичный Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах для профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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