Реклама
Прямой эфир
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Лавров указал на физическую угрозу из США для президента России
Мир
Китайские аналитики подчеркнули высокий потенциал России в противостоянии Западу
Мир
США были проинформированы о запуске дронов КНДР на территорию Южной Кореи
Общество
Суд увеличил штраф до 70 млн рублей экс-совладельцу «Зимней вишни»
Общество
Жительницу Херсонской области задержали за передачу Украине координат ВС РФ
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Мир
Лавров гарантировал отсутствие проблем со стороны РФ после отрезвления Европы от русофобии
Мир
Генсек ООН заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте
Экономика
Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в РФ на 7%
0
Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Такие данные привели на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства 27 декабря.

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»
Инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов — об опасных последствиях болезни, причинах сильной эпидемии этого года и детях как главной группе риска

Отчеты о текущей эпидобстановке и о работе в праздничные дни заслушала глава ведомства Анна Попова. Она поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них.

Как уточнили специалисты, вирусы гриппа остаются преобладающими в России — на них приходится 76,5% в структуре респираторных инфекций. При этом наиболее распространенным продолжает быть свиной грипп (А(H1N1)2009). Он выявлен во всех регионах РФ.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

По словам главы ведомства, снижение заболеваемости может быть обусловлено тем, что россияне в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения. Попова поручила территориальным органам Роспотребнадзора продолжать информационную кампанию, разъясняя гражданам необходимость соблюдения противоэпидемических мер и обращения к врачу при недомогании.

Ранее в этот день врач-терапевт Юлия Фокина в беседе с «Известиями» отметила, что течение гриппа может сопровождаться нетипичными симптомами. Так, к числу редких симптомов она отнесла геморрагический синдром и менингизм.

23 декабря заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом. Она отметила, что еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей, который был вызван сильно мутировавшим свиным гриппом. Специалистам удалось наладить работу по борьбе с ним.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022