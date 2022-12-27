Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 7%
В России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Такие данные привели на заключительном в этом году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства 27 декабря.
Отчеты о текущей эпидобстановке и о работе в праздничные дни заслушала глава ведомства Анна Попова. Она поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них.
Как уточнили специалисты, вирусы гриппа остаются преобладающими в России — на них приходится 76,5% в структуре респираторных инфекций. При этом наиболее распространенным продолжает быть свиной грипп (А(H1N1)2009). Он выявлен во всех регионах РФ.
Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
По словам главы ведомства, снижение заболеваемости может быть обусловлено тем, что россияне в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения. Попова поручила территориальным органам Роспотребнадзора продолжать информационную кампанию, разъясняя гражданам необходимость соблюдения противоэпидемических мер и обращения к врачу при недомогании.
Ранее в этот день врач-терапевт Юлия Фокина в беседе с «Известиями» отметила, что течение гриппа может сопровождаться нетипичными симптомами. Так, к числу редких симптомов она отнесла геморрагический синдром и менингизм.
23 декабря заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом. Она отметила, что еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей, который был вызван сильно мутировавшим свиным гриппом. Специалистам удалось наладить работу по борьбе с ним.