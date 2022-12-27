Врач назвала редкие и нетипичные симптомы гриппа

Течение гриппа может сопровождаться нетипичными симптомами. Их в беседе с «Известиями» перечислила врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина в беседе с «Известиями» во вторник, 27 декабря.

«Для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, отсутствие повышения температуры тела. Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек)», — указала эксперт.

Накануне Фокина предупредила о риске заразиться гриппом через глаза. По ее словам, заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного или касании слизистой глаз руками после контакта с поверхностью, на которой были частицы вируса гриппа.

При этом, как отметила врач, инфицирование через глаза происходит гораздо реже, чем воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями заражения.

25 декабря врач-терапевт Марина Константинова рассказала, что свиной грипп может дать тяжелые осложнения на организм, среди них воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Кроме того, при гриппе может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера.