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Врач предупредила о риске заразиться гриппом через глаза

Врач Фокина рассказала, как происходит заражение гриппом через глаза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина в беседе с «Известиями» 26 декабря предупредила о риске заразиться гриппом через глаза.

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«Действительно, можно заразиться гриппом через глаза, так как слизистая глаз тоже тропна к вирусам гриппа. Заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного гриппом человека или касании слизистой глаз руками после прикосновения поверхности, на которой были частицы гриппа. Эта возможность различается в зависимости от штамма вируса гриппа», — уточнила специалист.

При этом, как отметила врач, инфицирование через глаза происходит гораздо реже, чем воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути заражения. Для профилактики следует мыть руки, а также ограничивать контакты с людьми, у которых наблюдаются признаки инфекции — чихание и насморк, добавила Фокина.

23 декабря заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве идет спад заболеваемости гриппом. Она отметила, что еще в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей, который был вызван сильно мутировавшим свиным гриппом. Специалистам удалось наладить работу по борьбе с ним.

Ранее, 21 декабря, врач Анна Сафонова предупредила о риске повторного заражения гриппом. По ее словам, вероятность заразиться тем же вариантом гриппа повторно высока, если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы.

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