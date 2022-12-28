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Врач назвала способы защититься от тяжелого течения гриппа и осложнений

Врач Фокина: частыми осложнениями гриппа являются синуситы и отиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений поможет современные диагностика и начало лечения, вакцинация, а также отсутствие переохлаждений в период лечения. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина в среду, 28 декабря.

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«Главная и действенная профилактика гриппа и его осложнений — вакцинация. Во время роста заболеваемости это всё еще не поздно сделать. В группе риска по тяжелому течению гриппа входят беременные женщины (особенности иммунитета при беременности), дети до 5 лет (незрелость иммунитета), люди старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями», — уточнила эксперт.

По ее словам, осложнения могут быть вирус-ассоциированными и бактериальными, а также грипп может способствовать обострению хронических заболеваний. Среди осложнений выделают: пневмонию, синуситы и отиты (одни из самых частых), более редкие — менингоэнцефалит, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и даже сепсис.

«Профилактика осложнений: своевременная диагностика и начало лечения, своевременное обращение за медицинской помощью, вакцинация от гриппа и пневмококка, отсутствие переохлаждений в период лечения», — добавила Фокина.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения и быстро развивается. Она подчеркнула, что при обнаружении симптомов гриппа следует сразу обращаться к врачу, передает «Газета.Ru».

Накануне врач рассказала о редких и нетипичных симптомах гриппа. К ним Фокина отнесла геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения) и менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита).

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