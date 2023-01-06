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Гинцбург назвал отличительные симптомы гриппа В

Гинцбург назвал изменение голоса симптомом гриппа B
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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Осиплость и изменение голова ― важные симптомы гриппа категории B, отличающие его от гриппа категории A. Об этом в пятницу, 6 января, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», ― объяснил специалист в разговоре с ТАСС.

В остальном, по словам Гинцбурга, симптомы двух типов гриппов похожи на другие респираторные заболевания. У человека может начаться воспалительный процесс в носоглотке, позже опускающийся в бронхи и легкие.

«Если не остановить этот процесс опускания возбудителя, то присоединяется бактериальная инфекция, которая переходит в бронхит или воспаление легких, дыхательную недостаточность», ― предупредил эпидемиолог.

Ранее, 5 января, Александр Гинцбург заявил, что во время новогодних праздников в России риск роста заболеваемости невелик. По его мнению, причина в том, что в этом году россияне не планируют активно путешествовать и тем самым распространять болезнь.

Накануне глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи предположил, что в России место вируса гриппа А на территории в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и, в отличие от своего предшественника, не провоцирует пандемии.

По данным Роспотребнадзора за 3 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%. Среди циркулирующих респираторных вирусов всё еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.

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