Гинцбург оценил вероятность подъема заболеваемости в РФ на праздниках

В период новогодних праздников в России маловероятен риск подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом в четверг, 5 января, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже», — приводит его слова агентство ТАСС.

Накануне Гинцбург спрогнозировал, что в России место вируса гриппа А на территории РФ в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и, в отличие от своего предшественника, не провоцирует пандемии.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3%. Среди циркулирующих респираторных вирусов всё еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.

1 января иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предсказал, что в 2023 году эпидемия гриппа в России завершится в апреле и начнется в середине осени.

До этого, 28 декабря, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что ожидается снижение количества заражений вирусом гриппа во время новогодних каникул из-за сокращения количества работающих в офисе людей. Вместе с тем она указала на то, что и на праздниках есть мероприятия и помещения, которые сопряжены с риском заражений: рестораны, бары, походы к гостям.