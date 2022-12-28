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Врач оценила влияние новогодних выходных на заболеваемость гриппом

Врач Ярцева заявила о снижении заражений гриппом на новогодних каникулах
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала снижение количество заражений вирусом гриппа во время новогодних каникул из-за сокращения количества работающих в офисе людей.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 28 декабря, врач отметила, что на время праздников приостанавливается офисная работа, посещение школ и детских садов, прекращаются контакты, люди уезжают на дачи, выходят на улицы и проводят больше времени на природе. В этой связи, по словам Ярцевой, прерываются цепочки заражения и, следовательно, приостанавливается распространение вируса.

Врач рассказала, что период новогодних каникул можно назвать «полу-карантином». Вместе с тем она указала на то, что и на праздниках есть мероприятия и помещения, которые сопряжены с риском заражений: рестораны, бары, походы к гостям.

Несмотря на это, врач подчеркнула, что главное — приостанавливается работа самых частых очагов распространения вируса — офисов. Кроме того, в выходные меньше людей в метро и другом общественном транспорте, многие чаще пользуются личными автомобилями.

Ярцева обратила внимание на то, что сезон повышенной заболеваемости не закончится после новогодних каникул. Она напомнила, что основные вспышки заболеваемости происходят в ноябре, в конце января и в марте.

Ранее 28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что более 98% среди заболевших гриппом россиян не были привиты. По словам главы ведомства, свиной грипп может развиваться стремительно, кроме того, он очень заразный, пишет НСН. Она призвала при ухудшении самочувствия обращаться к врачу.

Она отметила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому «важно себя поберечь, чтобы не заразиться», пишет агентство городских новостей «Москва».

Попова добавила, что противоэпидемических мер достаточно для того, чтобы контролировать заболеваемость и не вводить жестких ограничений по всей стране, сообщает телеканал «360».

Также в этот день глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что гриппом за неделю заболели почти 1,8 млн человек. Он также отметил, что последнюю неделю ситуация стабилизируется и наблюдается некоторое снижение темпов заболеваемости, пишет RT.

Также 28 декабря врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Известиям», что защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений поможет современная диагностика и начало лечения, вакцинация, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.

Накануне врач рассказала о редких и нетипичных симптомах гриппа. К ним Фокина отнесла геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения) и менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита).

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