Иммунолог дал россиянам эпидемиологический прогноз на 2023 год

В 2023 году эпидемия гриппа в России завершится в апреле и начнется в середине осени. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в воскресенье, 1 января.

«Этот сезон по гриппу с высокой вероятностью будет эпидемическим, который происходит раз в 5–6 лет. Но эта ситуация до апреля. Потом должна произойти стабилизация. До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», — сказал он в беседе с Ura.Ru.

Ранее, 27 декабря, врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал наивысший уровень заболеваемости свиным гриппом. Специалист рассказал, что пик заболеваемости придется на Новый год, затем наступит затишье, когда «люди разойдутся по домам с предприятий, школ и вузов». Второй же пик, по мнению врача, стоит ожидать после возвращения с зимних каникул.