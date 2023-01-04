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Гинцбург оценил возможность возникновения в России пандемии гриппа

Гинцбург: грипп B со временем вытеснит грипп A в России
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Фото: Global Look Press/Jeremy Maude
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Место вируса гриппа А на территории РФ в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Об этом в среду, 4 января, рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он пояснил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и, в отличие от своего предшественника, не провоцирует пандемии. Впрочем, предупредил собеседник агентства, оба варианта заболевания переносятся человеком достаточно тяжело.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России за минувшую неделю снизилась на 29,3%. Согласно последним данным, среди циркулирующих респираторных вирусов всё еще преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.

До этого, 1 января, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что ситуация с распространением гриппа в РФ будет достаточно тяжелой ориентировочно до апреля, после ожидается период стабилизации.

27 декабря врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал наивысший уровень заболеваемости свиным гриппом. По его словам, пик распространения вируса придется на Новый год, затем наступит затишье. Второй виток заражений стоит ожидать после возвращения с зимних каникул.

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