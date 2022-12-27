Иммунолог объяснил подъем заболеваемости свиным гриппом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал наивысший уровень заболеваемости свиным гриппом в ближайшие дни.

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 27 декабря, специалист рассказал, что пик заболеваемости придется на Новый год, затем наступит затишье, когда «люди разойдутся по домам с предприятий, школ и вузов». Второй же пик, по мнению врача, стоит ожидать после возвращения с зимних каникул.

Жемчугов отметил, что тяжелое течение болезни обуславливается низким уровнем коллективного иммунитета к ней. По его словам, со временем штамм H1N1 будет переноситься легче.

Он напомнил, что коронавирус изначально был тяжелым и с высокой летальностью, поскольку был новым. В настоящее же время сформировался уровень коллективного иммунитета, потому он будет протекать легко и войдет в состав группы ОРВИ. Свиной грипп протекает тяжело, поскольку он был в 2009 году и уровень иммунитета к нему низкий. В дальнейшем, по словам Жемчугова, всё будет зависеть от уровня вакцинации.

Ранее в этот день Жемчугов призвал после появления первых симптомов гриппа или ОРВИ принять противовоспалительные средства. В беседе с ИА «Ура.ру» он пояснил, что такие препараты помогут избежать дальнейших осложнений заболевания, а также сократят его продолжительность.

По словам врача, принять противовоспалительные средства следует при наличии головной боли, озноба и высокой температуры, пишет Pravda.Ru. Это могут быть аспирин, анальгин и пенталгин. Жемчугов подчеркнул, что при этом заболевшему следует обратиться к врачу, поскольку только медработник сможет выработать план лечения.

Ранее 27 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек. Как уточнили специалисты, вирусы гриппа остаются преобладающими в России — на них приходится 76,5% в структуре респираторных инфекций, пишет сайт aif.ru. При этом наиболее распространенным продолжает быть свиной грипп (А(H1N1)2009), выявленный во всех регионах РФ, отмечает телеканал «360».

Между тем, отметили в ведомстве, ситуация с COVID-19 остается достаточно стабильной, сообщает RT. За прошедшую неделю в России зафиксировано более 47 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

23 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в новогодние каникулы. По его словам, граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь, пишет НСН. Глава ведомства также поручил регионам усилить контроль за работой служб, которые оказывают скорую и неотложную медицинскую помощь населению.