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ООН воздержалась от прямых оценок передачи Украине иностранных БМП

В ООН прокомментировали решение Германии, США и Франции передать Украине БМП
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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ООН воздержалась от оценки намерений США, Германии и Франции передать Украине боевые машины пехоты (БМП). Об этом в пятницу, 6 января, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

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В ходе брифинга ему задали вопрос об отношении руководства ООН к такой военной помощи.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик.

Ранее в этот день Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для Киева на $3 млрд, который включает в себя 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, амуницию, запчасти и др.

Отмечается, что в этой инициативе поучаствует и Германия, которая предоставит Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в этот же день.

Также 4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion. Тогда же сообщалось, что президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для ВС РФ.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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