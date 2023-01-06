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Семейный дом Билли Айлиш подвергся взлому с ограблением
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Семейный дом Билли Айлиш подвергся взлому с ограблением

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Фото: TASS/EPA/JIM RASSOL
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Семейный дом американской певицы Билли Айлиш подвергся взлому с ограблением. Инцидент произошел накануне вечером в Лос-Анджелесе. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, сообщило 6 января издание Page Six.

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Издание уточняет, что сведений о том, что именно было украдено из дома, пока нет. Правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего. Также отмечается, что дом принадлежит родителям певицы, с которыми, по некоторым данным, девушка живет по сей день.

По данным телевизионной станции в Лос-Анджелесе KTLA, человек, сообщивший о краже со взломом, заметил, как неизвестный в темной одежде перепрыгнул через забор на территорию. Был ли кто-то дома в момент инцидента, неизвестно. Сообщений о пострадавших также не поступало, отмечает станция.

Минувшим летом особняк певицы Мэрайи Кэри в Атланте также ограбили, пока она отдыхала в Италии. Полицией был подтвержден факт взлома, но детали преступления не сообщаются. Так, не уточняется, что именно было похищено.

Кэри приобрела этот дом в ноябре 2021 года за $5,65 млн. В особняке есть девять спальных комнат, 13 ванных, бассейн, теннисный корт и детская площадка.

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