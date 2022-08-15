Особняк певицы Мэрайи Кэри в Атланте ограбили во время ее отпуска

Особняк певицы Мэрайи Кэри в Атланте ограбили, пока она отдыхала в Италии. Об этом пишет издание Page Six.

В июле артистка отправились в отпуск на Капри с бойфрендом Брайаном Танакой и 11-летними близнецами Монро и Марокканом. На протяжении двух недель они жили в арендованном особняке за $20 млн в Хэмптоне.

Полицией был подтвержден факт взлома, но детали преступления не сообщаются. Так, не уточняется, что именно было похищено. Певица обратилась в полицию еще 27 июля.

Кэри приобрела дом в ноябре прошлого года за $5,65 млн. В особняке есть девять спальных комнат, 13 ванных, бассейн, теннисный корт и детская площадка.

Ранее, в июле, певица Шакира отклонила сделку с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов на сумму €14,5 млн. Артистка не приняла предложение, поскольку оно противоречит ее интересам, отметила газета Pais.