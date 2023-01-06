В рождественскую ночь продлят режим работы городского транспорта

В рождественскую ночь Московский метрополитен и МЦК будут работать до двух часов. Работа МЦД будет продлена до трех ночи. До половины четвертого утра пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами наземного транспорта, в том числе 15-ю трамвайными и 16-ю ночными, передает телеканал «Известия». Продление работы столичного транспорта позволит горожанам посетить рождественскую службу в храмах и благополучно добраться до дома.

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