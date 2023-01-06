Реклама
Прямой эфир
Мир
Мирошник предупредил о планах Киева обвинить Москву в нарушении режима тишины
Армия
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
Общество
Работу московского транспорта продлят в рождественскую ночь
Общество
Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе
Общество
Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Мир
Китай до сих пор не назначил нового посла в США после ухода Цинь Гана
Происшествия
Самолет с 87 пассажирами вынужденно сел в Казани из-за проблем с шасси
Армия
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град»
Мир
Министры обороны США и Японии встретятся в Вашингтоне 11 января
Мир
Депутат Верховной рады обвинил Зеленского в попытке убить его
Спорт
Овечкин забросил 809-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 85 голов
Мир
Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США

В рождественскую ночь продлят режим работы городского транспорта

0
Выделить главное
вкл
выкл

В рождественскую ночь Московский метрополитен и МЦК будут работать до двух часов. Работа МЦД будет продлена до трех ночи. До половины четвертого утра пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами наземного транспорта, в том числе 15-ю трамвайными и 16-ю ночными, передает телеканал «Известия». Продление работы столичного транспорта позволит горожанам посетить рождественскую службу в храмах и благополучно добраться до дома.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023